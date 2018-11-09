Приёмный покой сгорел в Дальнегорской больнице

СЕГОДНЯ 05:08 2018-11-09T05:08:38+03:00

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В Дальнегорске сгорел приёмный покой в Центральной городской больнице на Проспекте 50 лет Октября, 94. Быстро потушить возгорание удалось из-за вовремя сработавшей пожарной сигнализации.

Вчера, 8 ноября, в 23:15 пожарным сообщили о возгорании в Дальнегорской Центральной городской больнице. Спустя 2 минуты спасатели прибыли к учреждению. Как выяснилось на месте, в здании горел приёмный покой хирургического отделения. На разведку в помещение отправилось звено газодымозащитной службы. Однако во время поиска пострадавших не нашлось - медики уже вывели всех из здания.

Потушить возгорание удалось спустя 15 минут. Как отмечает пресс-служба краевого МЧС, быстро избавиться от огня помогло то, что вовремя сработала пожарная сигнализация. Общая полощадь возгорания составила 10 кв. м.

На тушении задействовали 12 человек личного состава и 6 единиц техники.