2018-11-09T05:17:36+03:00
Общество

Детские сады и школы Владивостока не уступают напору стихии

Занятия в образовательных учреждениях будут идти независимо от погодных условий
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Все школы и детсады Владивостока работают по привычному расписанию, сообщает пресс-служба администрации города. Согласно информайии ведомства, дождь и ветер никак не сказались на образовательном процессе. При этом, уточняют чиновники, посещать школу или детсад в этот непогожий денёк, решают сами родители. Если ребёнок сегодня не придёт на занятия из-за нелётной погоды, никаких справок и письменных объяснений, руководство учреждений требовать не станет. За прогул этот пропуск не засчитают.

«КП» напоминает, из-за смещения южного циклона на северо-запад Японского моря сегодня ночью во Владивостоке начался сильный дождь. Некоторые из городских улиц затопило, проезд автотранспорта затруднён. Осадки сопровождаются ветром 20-23 м/сек.

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