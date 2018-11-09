Покатался он немножко: в Уссурийске задержали автоугонщика и вора

СЕГОДНЯ 06:26 2018-11-09T06:26:48+03:00

Тот залез в дом, украл ключи от машины приятеля и уехал

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В Уссурийске в полицию обратился мужчина. Со двора его дома на улице Володарского пропал автомобиль «Тойота Витц». Ущерб он оценил в 200 тысяч рублей.

Когда стражи порядка осмотрели место происшествия и изучили записи с камер, выяснилось, что ключи от авто злоумышленник украл из дома потерпевшего.

Грабитель разбил оконное стекло, залез в помещение, взял ключи, планшет и был таков. Наружным нарядам полиции передали ориентировку на машину.

Угонщика задержали на Волочаевской. Им оказался 29-летний приятель заявителя, который жил в соседнем доме. Водитель был пьян.

В отделении он признал свою вину. Также он пояснил, что просто хотел покататься по городу. Теперь еу грозят административные штрафы за пьяную езду и за езду без прав. Из-за автоугона и ограбления квартиры возбуждены уголовные дела. Похищенное имущество и автомобиль уже вернулись к владельцу.

Гонщика заключили под стражу. Ему могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.