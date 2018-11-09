2018-11-09T07:44:13+03:00
Общество

Мошеннице из Приморья придётся вернуть своим жертвам 360 тысяч

Обещая юридическую помощь, женщина складывала деньги в карман и испарялась
Софья КУЧИНА
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Фото:http://slovo.msk.ru/Фото:http://slovo.msk.ru/
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В Ханкайском районе женщину-лжеюриста приговорили к 2,5 годам исправительной колонии за мошенничество. Как установили в суде, жительница Уссурийска, заключала договоры на оказание юридической помощи, не собираясь выполнять свои обязательства.

В результате таких махинаций мошенница положила в свой карман 360 тысяч рублей, которые потратила на свои нужды.

Вот только теперь ей придётся не только отсидеть положенный срок, но и выплатить компенсации потерпевшим.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

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