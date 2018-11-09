Мэрия: «Реки на дорогах Владивостока – это нормально!»

СЕГОДНЯ 09:48 2018-11-09T09:48:15+03:00

Системы ливневой канализации не в состоянии мгновенно принять весь объём воды во время сильных дождей

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144 % месячной нормы осадков выпало во Владивостоке меньше чем за сутки, сообщает пресс-служба администрации города.

По информации ведомства, стихия разгулялась утром 9 ноября. Из-за ливня затопило практически все низины города – улицы Калинина, Русскую, Маковского, Иманскую. Когда дождь утих, вода тут же ушла в ливнёвки.

В управлении дорог и благоустройства, впрочем, считают, что утренний коллапс на дорогах – это нормальная ситуация. Ведь система ливневой канализации не обеспечивает 100-процентный сбор воды.

- Она попросту не может единовременно принять весь объем воды. Принцип работы ливнёвки можно сравнить с обычной ванной – если сильно включить воду, даже при открытом сливе она сразу не уходит в трубу, - подчеркнули в управлении.

Предприятие «Содержание городских территорий» (СГТ), однако, меры предприняло: отдельные участки ливневой канализации рабочие прочистили заранее. Когда осадки усилились, бригады прочищали решетки ливнеприёмников, чтобы вода уходила быстрее с проезжих частей.

Работы продолжаются и сейчас. Бригады СГТ контролируют состояние улиц Владивостока и оперативно предпринимают необходимые меры.