Вора-рецидивиста посадили из-за женской сумочки
Тот утащил чужие деньги, пока дожидался помощи в приёмном покое
Фото: https://u24.ru/
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Жителя Владивостока осудили за кражу кошелька из женской сумочки. Как установлено в суде, в конце сентября этого года, скорая доставила воришку в приёмное отделение городской клинической больницы.
Ожидая врача, тот увидел на скамейке женскую сумочку, вытащил из неё кошелёк с деньгами и, решив, что врач ему уже не нужен, скрылся.
В ходе расследования выяснилось, что «больного» уже не в первый раз судят за кражи и грабеж.
С учётом рецидива его приговорили одному году и восьми месяцам исправительной колонии строгого режима. Потерпевшая получила материальный ущерб.