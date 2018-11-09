2018-11-09T10:27:59+03:00
Общество

Вора-рецидивиста посадили из-за женской сумочки

Тот утащил чужие деньги, пока дожидался помощи в приёмном покое
Софья КУЧИНА
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Фото: https://u24.ru/Фото: https://u24.ru/
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Жителя Владивостока осудили за кражу кошелька из женской сумочки. Как установлено в суде, в конце сентября этого года, скорая доставила воришку в приёмное отделение городской клинической больницы.

Ожидая врача, тот увидел на скамейке женскую сумочку, вытащил из неё кошелёк с деньгами и, решив, что врач ему уже не нужен, скрылся.

В ходе расследования выяснилось, что «больного» уже не в первый раз судят за кражи и грабеж.

С учётом рецидива его приговорили одному году и восьми месяцам исправительной колонии строгого режима. Потерпевшая получила материальный ущерб.

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