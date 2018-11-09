В Приморье из-за беспечности хозяина лодки утонули двое человек

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-09T11:14:03+03:00

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Дальневосточное следственное управление на транспорте расследовало уголовное дело о гибели двух человек. В июне 2017 года житель Лазовского района посадил в свою лодку трёх пассажиров. Заранее он не проверил её техническую исправность и не запасся спасательными средствами. Во время прогулки лодка перевернулась, два человека утонули.

Приморский транспортный прокурор утвердил обвинение и направил дело в Лазовский районый суд на рассмотрение.