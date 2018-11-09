2018-11-09T11:14:03+03:00
Общество

В Приморье из-за беспечности хозяина лодки утонули двое человек

Мужчина предложил покататься, однако не проверил техисправность плавсредства
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: https://eva.ruФото: https://eva.ru
Изменить размер текста:

Дальневосточное следственное управление на транспорте расследовало уголовное дело о гибели двух человек. В июне 2017 года житель Лазовского района посадил в свою лодку трёх пассажиров. Заранее он не проверил её техническую исправность и не запасся спасательными средствами. Во время прогулки лодка перевернулась, два человека утонули.

Приморский транспортный прокурор утвердил обвинение и направил дело в Лазовский районый суд на рассмотрение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вора-рецидивиста посадили из-за женской сумочки
Мэрия: «Реки на дорогах Владивостока – это нормально!»
Привет из «девяностых»: во Владивостоке обнаружили утонувшую иномарку
Мошеннице из Приморья придётся вернуть своим жертвам 360 тысяч
Покатался он немножко: в Уссурийске задержали автоугонщика и вора
Детские сады и школы Владивостока не уступают напору стихии
Приёмный покой сгорел в Дальнегорской больнице
Цифровые телевизионные приставки и электроинструмент можно заказать в каталоге Почты России
В Находке скончался почётный работник ЖКХ
Огородников Владивостока приглашают узнать секреты плодородия
Ливни с грозами накрыли Приморье
Владивосток завлекает молодых педагогов самым действенным способом - рублём
У жителя Приморья нашли 35 моржовых бивней
Осуждённые Владивостока оказались вполне весёлыми и очень находчивыми
Штурмовики и армейская авиация стёрли террористов с лица Приморья
Список кандидатов в губернаторы Приморья вырос до 20 человек