В Приморье из-за беспечности хозяина лодки утонули двое человек
Мужчина предложил покататься, однако не проверил техисправность плавсредства
Фото: https://eva.ru
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Дальневосточное следственное управление на транспорте расследовало уголовное дело о гибели двух человек. В июне 2017 года житель Лазовского района посадил в свою лодку трёх пассажиров. Заранее он не проверил её техническую исправность и не запасся спасательными средствами. Во время прогулки лодка перевернулась, два человека утонули.
Приморский транспортный прокурор утвердил обвинение и направил дело в Лазовский районый суд на рассмотрение.