2018-11-10T01:45:20+03:00
Общество

Сегодня во Владивостоке тепло, ливней не предвидится

Циклон уже миновал краевой центр, поэтому осадки если и ожидаются, то не слишком сильные и точно не долгие
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Сегодня, 10 ноября, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона.

Это означает, что в крае пройдут небольшие, местами умеренные осадки (дождь со снегом, мокрый снег). Ветер западный умеренный до сильного, на побережье сильный Воздух +4...+9°C.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный до сильного. Воздух +6...+8°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный. Воздух +4...+6°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный до сильного. Воздух +6..+8°C.

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