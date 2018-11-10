Юрий Трутнев раскрыл тайну, когда на Дальнем Востоке заживут хорошо

СЕГОДНЯ 02:08 2018-11-10T02:08:42+03:00

Сперва надо заработать деньги, а уже потом их потратить - таков рецепт процветания от вице-премьера

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Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев дал ответ на волнующий большинство дальневосточников вопрос — когда же люди, живущие в самом большом макрорегионе страны, наконец начнут жить хорошо.

По словам вице-премьера, с появлением новых предприятий жизнь людей на Дальнем Востоке будет постепенно улучшаться. Ведь предприятия подразумевают и новую социальную инфраструктуру. Однако сам процесс будет весьма длительным.

«В каком горизонте мы можем сказать, что эта задача будет решена? Думаю, что это все-таки довольное большое количество времени. Но результаты этой работы, я уверен в том, что в течение ближайших трех лет мы обязаны сделать так, чтобы люди это почувствовали», — сказал Трутнев в Москве.

По его словам, создание новых рабочих мест и предприятий — это первый и важнейший шаг в развитии региона, но только этого не хватит.

«Мы хорошо понимаем, что недостаточно только этого. Мы осознаем, что сегодня на Дальнем Востоке надо строить и больницы, и школы, и детские сады, и дороги приводить в порядок. Но все-таки последовательности другой в мире не бывает: надо сначала зарабатывать деньги, а потом их тратить», — отметил Трутнев.