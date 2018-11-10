Тихоокеанский флот возьмёт на новые корабли только контрактников

СЕГОДНЯ 02:39 2018-11-10T02:39:45+03:00

В состав экипажей всех новых боевых кораблей будут входить только военнослужащие, служащие по контракту

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В 2019 году на Тихоокеанском флоте сформируют более 10 экипажей новых надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов вспомогательного флота.

Среди новостроек, которые предстоит укомплектовать экипажами, в штабе флота выделили корвет «Алдар Цыденжапов», современный морской тральщик, противодиверсионные катера, спасательный буксир, рейдовые водолазные катера, дизельные и атомные подводные лодки, строящиеся специально для Тихоокеанского флота.

В штабе Тихоокеанского флота особо подчеркнули, что в состав экипажей всех новых боевых кораблей будут входить только военнослужащие, служащие по контракту.