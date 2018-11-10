2018-11-10T03:07:01+03:00
Общество

Третий побратим в Южной Корее появился у Владивостока

Подписание соглашения стало логичным итогом многолетнего сотрудничества между нашими городами
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Соглашение о побратимстве подписали врио мэра Владивостока Сергей Шерстюк и мэр южнокорейского Пхохана Ли Ганг Док.

Соглашение призвано активизировать развитие отношений между нашими городами в самых разных сферах.

Как сказано документе, стороны стремятся развивать экономические отношения, проводить международные мероприятия, активно способствуют официальным визитам друг к другу, обмену информацией, мнениями, опытом по различным вопросам.

Как подчеркнул Сергей Шерстюк, подписание соглашения стало логичным итогом многолетнего сотрудничества между нашими городами. К слову, первый меморандум о сотрудничестве был подписан 10 лет назад. И теперь, когда российско-корейские отношения переходят на новый уровень по решению президентов Кореи и России, подписание соглашения о побратимстве особо значимо.

Мэр Пхохана Ли Ганг Док подчеркнул, что документ очень важен для города, и понадеялся на расширение сотрудничества. Это могут быть программы обмена между университетом ПОСТЕК и ДВФУ, организация круизного туристического маршрута, сотрудничество в области бизнеса и просто развитие дружеских связей между людьми.

«Нам многое предстоит сделать вместе», — сказал мэр.

Перед подписанием соглашения мэр Пхохана и врио главы Владивостока, а также участники Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества посадили дерево дружбы в парке, который создан на месте бывшей железной дороги как проект реновации.

Кстати

У Владивостока — 16 городов-побратимов, и три из них — в Южной Корее: это Пусан, Инчхон и ныне Пхохан. Побратимские связи дают дополнительные возможности жителям участвовать в программах культурного, образовательного, туристического, бизнес-обмена.

Справка КП

Пхохан — порт и развитый промышленный центр, где работает одно из крупнейших в мире сталелитейных предприятий — POSCO. Сами жители называют Пхохан «городом стали и света». Также он интересен своими набережными и парками, фестивалями, кухней и множеством туристических объектов.

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