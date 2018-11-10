2018-11-10T03:31:49+03:00
Общество

«Дальневосточный экспресс» с приморским вагоном поехал по Москве

Девять секций вагонов посвящены регионам Дальнего Востока – от Чукотки до Приморья
Игорь СОРОКИН
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9 ноября на Кольцевую линию московского метро из депо «Красная Пресня» вышел тематический поезд «Дальневосточный экспресс».

Он анонсирует «Дни Дальнего Востока в Москве», и рассказывает пассажирам о достопримечательностях, истории и природе этого края.

Состав состоит из пяти вагонов, в каждом из которых – по две секции. Девять секций вагонов посвящены регионам Дальнего Востока – от Чукотки до Приморья, ещё одна секция рассказывает пассажирам об образовании и вакансиях на Дальнем Востоке.

Пассажиры брендированного поезда отправятся в увлекательное путешествие: пополнят знания новыми фактами самых знаковых мест дальневосточных городов; познакомятся с особенностями кухни Дальнего Востока; увидят остров Русский в заливе Японского моря, бескрайние хребты, фьорды и термальные источники Чукотки, вулканы, озёра и горные реки Камчатки, заповедники Амурской области.

«Дальневосточный экспресс» будет курсировать по Кольцевой линии метро полгода, за это время его увидят более двух миллионов пассажиров. Это двадцать первый тематический поезд, который вышел на линии Московского метрополитена в 2018 году. Уверены, что этот красивый и познавательный поезд порадует наших пассажиров», — рассказал начальник Московского метрополитена Виктор Козловский.

Современные технологии позволили дополнить визуальное содержание поезда онлайн-контентом. Внутри каждого вагона размещены QR-коды, переходя по которым можно получить дополнительную информацию о регионе и присоединиться к сообществам «Дней Дальнего Востока» в социальных сетях, поучаствовать в конкурсе фотографий с хештегом #Дальневосточныйэкспресс или пройти тест «Какой вы дальневосточник».

Пассажиры могут узнать о перспективах трудоустройства или учёбы на Дальнем Востоке. Кроме того, новый брендированный поезд расскажет о продвижении проекта «Дальневосточный гектар».

«Дальний Восток – уникальный регион, который сегодня представляет огромные возможности для развития. На востоке нашей страны реализуются глобальные проекты в сфере экономики, промышленности, образования, науки, культуры и туризма. Здесь создаются и действуют наиболее эффективные и быстрые карьерные и социальные лифты. В этом году фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве» пройдет под девизом «Дальний Восток – молодость России». Мы хотим рассказать молодым людям о возможностях для самореализации и профессионального роста, привлекательных сторонах жизни, получении образования и работы на Дальнем Востоке», — рассказал вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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