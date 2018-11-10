«Социальный автобус» вновь помог бродягам Владивостока

СЕГОДНЯ 04:44 2018-11-10T04:44:09+03:00

В Приморье это шестой сезон благотворительной акции, смысл которой в холода поддержать людей, попавших в беду

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В пятницу, 10 ноября, во Владивостоке вновь вышел на линию «Социальный автобус».

В первый день акции за срочной социальной помощью обратились 15 человек. Сотрудники Приморского центра социального обслуживания населения раздавали проднаборы и теплую одежду, консультировали по разным вопросам.

«Обычно к нам обращаются больше людей. Возможно, помешала непогода. Рассчитываем, что сможем помочь гораздо большему числу нуждающихся», — комментирует замдиректора центра Мария Кузьмина.

Напомним, благотворительная акция «Социальный автобус» была объявлена в Приморском крае в ноябре 2013 года. Этот проект ПЦСОН и департамента труда и социального развития края нашел отклик у приморцев.

«Люди, которые в силу различных причин оказались один на один с проблемами или остались на улице, — это тоже часть общества. Иногда достаточно протянуть им руку помощи в виде элементарного горячего чая и булки в зимние холода. Мы благодарны всем, кто это понимает и поддерживает нас. Это и предприниматели, и граждане», — говорят в краевом департаменте.

В прошлый сезон социальный автотранспорт выходил на маршрут 17 раз. Различную помощь получили более 500 человек. Социальные работники оказали более 1,1 тысячи различных социальных услуг. Самая популярная — это раздача одежды, обуви и продуктовых наборов. Часто людям требуется консультация по различным социальным вопросам, помощь в восстановлении документов, поиске родственников, трудоустройстве, а также временный приют.

Организаторы напоминают, что «Социальный автобус» выходит на маршрут каждую пятницу с ноября по март. Серебристый автотранспорт с узнаваемым логотипом работает с 9:00 до 13:00 в районе площади Луговой.

Социально ответственных бизнесменов, неравнодушных приморцев — всех, кто готов поддержать земляков, попавших в трудную жизненную ситуацию, просят обращаться в Приморский центр социального обслуживания населения по адресу: Владивосток, улица Иртышская, 8. Телефон: 8 (423) 260-43-19. Здесь будут рады любой гуманитарной помощи.