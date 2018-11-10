2018-11-10T05:30:42+03:00
Общество

Власти Владивостока проверяют, чем и как кормят детей в садиках

Такие визиты не запланированы: сотрудники учреждений о них узнают только в момент приезда комиссии
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Специалисты мэрии Владивостока продолжают контроль питания детей в дошкольных учреждениях.

За последнюю неделю ревизионные комиссии побывали в семи детсадах: № 38, 49, 68, 93, 158, 175 и 182. Серьезных нарушений не выявлено.

В каждом учреждении ревизоры оценивают массу продуктов, их качество, соблюдается ли меню, ведутся ли бракеражные журналы. Также они осматривают холодильники, кладовки, задают вопросы кладовщикам и поварам: все ли устраивает в работе поставщиков, сполна ли доставляются продукты, нет ли среди них полуфабрикатов, соблюдается ли десятидневное меню, разработанное со специалистами Роспотребнадзора с учетом норм здорового питания.

Очень важно, что такие визиты не запланированы: сотрудники учреждений о них узнают только в момент приезда комиссии.

Такой подход помогает сделать процесс питания детей качественным. В случае претензий заведующие детскими садами и директора школ оформляют их письменно в адрес поставщика продуктов. Поставщик обязан оперативно устранить все недочеты.

Кроме того, во всех 120 детских садах города созданы общественные комиссии, в которые вошли родители и просто неравнодушные граждане. Для них даже была проведена учеба с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии.

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