Инспекторы ДПС выручили попавшую в беду жительницу Приморья

СЕГОДНЯ 06:42 2018-11-10T06:42:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В ОМВД по Уссурийску обратилась 49-летняя горожанка Наталья Колмакова, но не с заявлением, как, увы, бывает нередко, а по другому, куда более приятному поводу.

Женщина попросила поблагодарить инспекторов ГАИ, помогших ей на дороге. Автомобилистка рассказала, что двигалась по Новоникольскому шоссе, по дороге случилась беда: колесо спустило так, что ехать было невозможно. В автомашине не оказалось домкрата. Поняв, что своими силами с поломкой ей не справиться, женщина стала просить помощи у попутных водителей.

Экипаж дорожно-патрульной службы, заметив голосующую на обочине женщину, остановился, чтобы выяснить, что случилось. Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД Алексей Черняк и Андрей Андреев решили помочь автомобилистке. Полицейские заменили спущенное колесо и порекомендовали женщине ехать до ближайшего шиномонтажа и быть предельно осторожной за рулем.

В свою очередь автолюбительница выразила огромную признательность полицейским.

Имея не один десяток лет стажа за рулем, Наталья Колмакова отметила, что каждый день проезжая мимо Новоникольского шоссе не раз встречала Алексея и Андрея на дороге, так как живет недалеко от места несения службы экипажа.

«Я всегда относилась к службе ГИБДД положительно. На дороге стараюсь быть внимательной, и считаю, что самое главное — не нарушать правила и уважать других участников дорожного движения», — говорит жительница Уссурийска.

Сделанная очевидцами видеозапись, на которой полицейские меняют колесо, распространилась в соцсетях. Многие комментаторы одобрили поступок сотрудников Госавтоинспекции.