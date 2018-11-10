Глава Приморья и глава Минздрава пообещали молодым медикам и работу, и зарплату

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-10T11:21:51+03:00

Всё будет достойно, нужно только найти в себе силы и талант прийти в медицину, - такая мысль прозвучала на встрече со студентами ТГМУ

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Полумиллионные подъемные, свое жилье, оплата ЖКХ и работа на самом современном оборудовании — молодых специалистов-медиков Приморья ждет серьезная поддержка на федеральном и краевом уровнях.

Об этом заявили министр здравоохранения Вероника Скворцова и врио губернатора Олег Кожемяко студентам Тихоокеанского государственного медицинского университета.

Встречу приурочили к отправке десятого волонтерского десанта в приморскую глубинку. Группа добровольцев, куда вошли более 20 профессоров, преподавателей, врачей и студентов ТГМУ, направились в Шкотовский район, чтобы не только обеспечить медпомощь, но и провести среди жителей санитарно-просветительскую работу о важности ведения здорового образа жизни. Подобные десанты уже побывали в Октябрьском, Надеждинском, Красноармейском районах, Арсеньеве, Дальнереченске и на других территориях.

Вероника Скворцова подчеркнула, что волонтерство — важнейшее движение во всем мире, а волонтеры-медики — это «передовой отряд добровольчества». Государство и на уровне федерации, и на уровне края заинтересовано, чтобы обеспечить студентам-медикам блестящее будущее.

С 2019 года страна реализует нацпроект «Здравоохранение», в отрасль придут огромные ресурсы. В частности, в Приморье поступит более тысячи новых высокотехнологичных приборов, будет построен протонный центр, появятся операционные, «вооруженные» лучшей техникой.

«Поэтому есть, где учиться, и есть, где работать», — подчеркнула она.

По словам Олега Кожемяко, особые меры поддержки предусмотрел и край. Так, молодым специалистам будут выплачивать подъемные около 500 тысяч рублей, доплачивать к основному окладу 10, а в северных районах 20 тысяч рублей, компенсировать до 50% стоимости аренды жилья и коммунальных платежей. Будут увеличены и сам базовые оклады.

«Мы также вводим еще и социальную ипотеку 5,5 % для тех медиков, кто работает в отрасли. Чтобы со своей стороны государство оказывало поддержку, а молодые специалисты лечили население и делали все, чтобы качество обслуживания и удовлетворенность населения медициной с каждым годом возрастала», — заявил Олег Кожемяко.

Отметим, в этот же день он посетил центральную районную больницу поселка Шкотово и посмотрел, как работает медицинский десант. Олег Кожемяко пообщался с врачами, преподавателями и студентами, а также поговорил с постоянным медсоставом и пациентами.

По его словам, с учетом нехватки кадров движение очень важно и нужно как для самих ребят, которые смогут приобрести ценный опыт и выбрать место работы, так и для жителей отдаленных уголков Приморья.