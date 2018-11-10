2018-11-10T11:59:13+03:00
Общество

Павших в бою с негодяями и подонками полицейских помянули во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудники полиции и ветераны почтили память погибших коллег
Игорь СОРОКИН
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фото - УМВД по Приморьюфото - УМВД по Приморью
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По традиции в День сотрудника органов внутренних дел во Владивостоке у мемориала на Фонтанной прошли траурный митинг, церемония возложения венков и цветов.

В ритуале приняли участие руководители краевого управления внутренних дел генерал Владимир Афанасьев и ветераны органов правопорядка.

Профессия полицейского — одна из самых опасных в современном мире. Вступая в открытое противоборство с преступниками, полицейские ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится без потерь: при исполнении служебных обязанностей погибли более 150 сотрудников органов внутренних дел Приморья. Из них только 30 человек — в Афганистане и на Северном Кавказе. Остальные погибли в Приморском крае. Все они в минуту смертельной опасности остались верными присяге, проявили стойкость и мужество. Многим посмертно присвоены высокие государственные награды.

Сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, собравшиеся почтили минутой молчания.

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