Сегодня в Приморье сохраняется тёплая погода
Во Владивостоке ночью облачно, вечером возможны небольшие осадки с вероятностью 50%.
Осень близкаФото: Валерия Рудометова
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Сегодня, 11 ноября, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. Переменная облачность, местами небольшие осадки с вероятностью 50%. Ветер северо - западный умеренный. Температура воздуха +8...-3°C.
Во Владивостоке Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +4...+6°C.
В Уссурийске Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха +6...+8°C.
В Находке Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +7..+9°C.