2018-11-11T02:23:54+03:00
Общество

Сегодня в Приморье сохраняется тёплая погода

Во Владивостоке ночью облачно, вечером возможны небольшие осадки с вероятностью 50%.
Максим АВЕРКИН
Поделиться:
Осень близкаОсень близкаФото: Валерия Рудометова
Изменить размер текста:

Сегодня, 11 ноября, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. Переменная облачность, местами небольшие осадки с вероятностью 50%. Ветер северо - западный умеренный. Температура воздуха +8...-3°C.

Во Владивостоке Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +4...+6°C.

В Уссурийске Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха +6...+8°C.

В Находке Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +7..+9°C.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24