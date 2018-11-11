Сегодня в Приморье сохраняется тёплая погода

СЕГОДНЯ 01:30 2018-11-11T02:23:54+03:00

Во Владивостоке ночью облачно, вечером возможны небольшие осадки с вероятностью 50%.

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Сегодня, 11 ноября, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. Переменная облачность, местами небольшие осадки с вероятностью 50%. Ветер северо - западный умеренный. Температура воздуха +8...-3°C.

Во Владивостоке Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +4...+6°C.

В Уссурийске Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха +6...+8°C.

В Находке Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +7..+9°C.