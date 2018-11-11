Владивостокцы начнут следующую неделю без холодной воды
Приморский водоканал предупреждает об отключениях холодной воды с началом недели. Они произойдут предстоящий четверг и пятницу.
14.11.2018, 09:00 - 18:00
Героев Варяга, 2-10, 5, 7, 11. Днепропетровская, 15, 18. Иртышская, 40, 40/2, 48, 50. Карбышева, 44, 46. Мичуринская, 23а. Тухачевского, 72.
14.11.2018, 09:00 - 15.11.2018, 15:00
Калинина, 19-41. Интернациональная, 48, 52.
15.11.2018, 09:00- 18:00
Вострецова, 4-10в. Днепровская, 13, 20-38, 37-45. Днепровский пер., 1, 2, 3а, 4, 4а.
15.11.2018, 09:00 - 14:00
50 лет ВЛКСМ, 28-32. Вилкова, 15а, 15б. Коммунаров, 14. Полярная, 1/1-1/5. Слуцкого, 11, 13, 16, 16/1-16/3, 17, 19.
15.11.2018, 09:00 - 15:00
100 лет Владивостока, 14, 18, 18а. Днепровская, 8, 9.