Владивостокцы начнут следующую неделю без холодной воды

100 лет Владивостока, 14, 18, 18а. Днепровская, 8, 9.

50 лет ВЛКСМ, 28-32. Вилкова, 15а, 15б. Коммунаров, 14. Полярная, 1/1-1/5. Слуцкого, 11, 13, 16, 16/1-16/3, 17, 19.

Приморский водоканал предупреждает об отключениях холодной воды с началом недели. Они произойдут предстоящий четверг и пятницу.

Воду в домах отключат на короткое время Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Но не все

СЕГОДНЯ 03:00 2018-11-11T03:35:55+03:00

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