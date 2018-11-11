Приморец попал в аварию, уходя от погони ДПС во Владивостоке

СЕГОДНЯ 04:25 2018-11-11T04:58:11+03:00

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Вчера вечером центральные улицы Владивостока озарились бело-синим цветом от мигалок полицейских машин. Житель Приморья на Toyota Prius пытался уйти от погони ДПС.

Как сообщает паблик «Экипажи ДПС», мужчина пытался оторваться от погони на центральных улицах города. Когда он проезжал на высокой скорости по улице Всеволода Сибирцева, он вырулил на встречную полосу, где на него выехала другая машина - столкнулись они в мгновение.

Как отмечается, в аварии пострадала девушка - пассажирка Prius'а. Девушка получила сильный удар по голове. Прибвашие на место медики диагностировали у неё открытая черепно-мозговую травму. Сейчас она находится в больнице. Арестованного мужчину отправили в отделение полиции.