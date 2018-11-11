2018-11-11T05:57:45+03:00
Общество

Во Владивостоке наркоман напал на мужчину без какой-либо мотивации

На помощь пострадавшему пришли очевидцы
Максим АВЕРКИН
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Фото: Экипажи ДПСФото: Экипажи ДПС
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Жителя Владивостока с ножевым ранением отправили в больницу. На него напал наркоман, сообщается в группе «Экипажи ДПС» в соцсети Инстаграм.

Происшествие произошло возле дома по адресу Снеговая, 135. Здесь местный житель зашёл в магазин, чтобы прикупить себе воды и мороженого. Когда мужчина совершил покупку и вышел из помещения, он отправился к своей машине. Тут неожиданно на него выбежал мужчина в неадекватном состоянии и воткнул ему в бок лезвие ножа.

На помощь пострадавшему сразу подбежали очевидцы - они скрутили неадекватного мужчину и держали его до приезда полиции. Когда его арестовали и стали спрашивать, зачем он вообще напал на пострадавшего, он никак это не смог объяснить.

Мужчину с ножевым ранением доставили в больницу.

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