2018-11-11T06:54:01+03:00
Общество

В Приморье ускорили строительство моста в Смоляниново

Такое поручение дал врио губернатора края Олег Кожемяко
Максим АВЕРКИН
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Олег Кожемяко посетил Шкотовский районОлег Кожемяко посетил Шкотовский район
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Возведение моста через реку Лобога в Шкотовском районе Приморского края начнется в 2019 году. Необходимо тщательно провести конкурсные процедуры и как можно скорее приступить к строительным работам – такое поручение дал врио Губернатора Олег Кожемяко в ходе встречи с жителями муниципалитета в субботу, 10 ноября.

Мост через реку Лобогу в Шкотовском районе Приморского края – один из самых сложных. Более года назад он пришел в аварийное состояние, рядом с конструкцией обустроили временный объезд. Однако во время паводков конструкция не выдерживает напора воды и движение по дороге на Находку прерывается.

На состояние аварийного перехода пожаловались Олегу Кожемяко жители во время его рабочей поездки в Шкотовский район.

Предварительно врио Губернатора лично осмотрел аварийную конструкцию. Отмечено, что в бюджете на 2019 год предусмотрены средства на строительство нового сооружения через Лобогу, в данный момент проектные работы завершены, ожидается выход положительной экспертизы по проекту. При этом предполагается возведение и временного мостового перехода.

Олег Кожемяко подчеркнул, что данная дорога – жизненно важная транспортная артерия края, необходимо как можно скорее обеспечить здесь бесперебойное движение. Он поручил Примавтодору подготовить план, который позволит в течение нескольких дней полноценно наладить временный объезд, а департаменту транспорта и дорожного хозяйства – тщательно и быстро провести конкурсные процедуры на строительство нового и временного мостов, выбрав добросовестного и компетентного подрядчика.

«Тщательно подойдите к проведению конкурсных процедур, выдаче технического задания с тем, чтобы там конкретно были прописаны сроки и с этими сроками ознакомьте жителей», – дал поручение он.

Подчеркнуто, что сегодня в Приморье разрабатывается система, по которой ежегодно в регионе будет начинаться строительство около 10 новых мостов взамен самых сложных и аварийных.

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