Три автомобиля улетело в кювет на приморской трассе
Авария с тремя автомобилями произошла рядом с посёлком Мирный в Приморском крае. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в первой половине дня.
Как сообщается в группе «Экипажи ДПС» в социальной сети Инстаграм, три автомобиля ехали со стороны Уссурийска. По неизвестным причинам вся автомобильная троица быстро сорвалась с дороги и улетела с трассы. Один из автомобилей оказался на крыше.
Три машины улетели с дороги рядом с Мирным.Видео: "Экипажи ДПС"
Комментаторы отмечают, с участком дороги, где произошло ДТП, давно творится что-то неладное. Здесь существует ограничение движения до 60 километров в час, однако автомобилисты продолжают гонять на высокой скорости.
В деталях происшествия сейчас разбирается полиция.