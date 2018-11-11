2018-11-11T08:00:51+03:00
Общество

Три автомобиля улетело в кювет на приморской трассе

По словам очевидцев, на этом участке дороги часто любят поднимать скорость лихачи [видео]
Максим АВЕРКИН
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Авария с тремя автомобилями произошла рядом с посёлком Мирный в Приморском крае. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в первой половине дня.

Как сообщается в группе «Экипажи ДПС» в социальной сети Инстаграм, три автомобиля ехали со стороны Уссурийска. По неизвестным причинам вся автомобильная троица быстро сорвалась с дороги и улетела с трассы. Один из автомобилей оказался на крыше.

Три машины улетели с дороги рядом с Мирным.Видео: "Экипажи ДПС"

Комментаторы отмечают, с участком дороги, где произошло ДТП, давно творится что-то неладное. Здесь существует ограничение движения до 60 километров в час, однако автомобилисты продолжают гонять на высокой скорости.

В деталях происшествия сейчас разбирается полиция.

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