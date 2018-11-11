В приморском селе возродят дневной стационар

СЕГОДНЯ 08:10 2018-11-11T08:31:48+03:00

До 2014 года здесь был стационар – филиал Черниговской центральной районной больницы Фото: primorsky.ru

Здание для этих целей в поселке уже есть

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Дневной стационар и пансионат оборудуют в поселке Сибирцево. Такое поручение дал врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко в ходе рабочего визита в Черниговский район в воскресенье, 11 ноября.

Здание для этих целей в поселке уже есть. До 2014 года здесь был стационар – филиал Черниговской центральной районной больницы, но его закрыли. Сейчас первый этаж занимает станция «скорой помощи», а второй и третий пустуют.

Предложение от краевого департамента здравоохранения – вновь сделать здесь дневной стационар для жителей близлежащих сел, а на третьем этаже устроить пансионат – так люди, приезжающие на процедуры, не будут тратиться на съемное жилье. Площади позволяют обустроить педиатрическое отделение, неврологическое и пульманологическое. С появлением стационара в Сибирцево разгрузится Черниговская районная больница, а жители ближних к Сибирцево сел смогут сэкономить время и средства на проезд.

Олег Кожемяко одобрил эту идею, поручил рассчитать расходы на капитальный ремонт, чтобы провести его в 2019 году.

- В эту больницу уже определен новый аппарат для рентгена. Также до конца года поступят три новые машины скорой помощи. Я поручил дооснастить больницу эндоскопическим оборудованием. Все это – работа, позволяющая выявлять заболевания на ранних стадиях. Считаю, что это вполне осуществимо с учетом программы, которую мы приняли для привлечения молодых специалистов в медицину, – подчеркнул Олег Кожемяко.