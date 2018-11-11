Приморец угодит за решётку из-за кражи оставленной в такси сумки

СЕГОДНЯ 09:35 2018-11-11T09:43:54+03:00

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В Уссурийске задержали местного жителя за кражу чужой сумки с личными вещами, деньгами и документами.

Как передаёт пресс-служба ОМВД России по Уссурийску, в офис одной из городских таксомоторных компаний пришёл мужчина и рассказал, ранее в воспользовался услугами организации - заказал такси, в которой забыл свою сумку.

- Женщина пообещала разобраться в сложившейся ситуации и перезвонить гражданину. Мужчина ушел, а потерпевшая, спустя некоторое время, обнаружила пропажу свой сумки с личным имуществом и документами. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию, - передаёт пресс-служба.

Позже подозреваемого удалось найти - им оказался 58-летний местный житель. В отделе полиции задержанный вину в совершенном преступлении признал полностью. Похищенное имущество обнаружено и возвращено владельцу.

По данному факту следователем отдела МВД России по городу Уссурийску было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража, свершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.