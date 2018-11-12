Глава Приморья распорядился построить новую школу вместо негодной

СЕГОДНЯ 01:40 2018-11-12T01:58:24+03:00

Это здание 1957 года изначально строилось как госпиталь и все это время в нем не было капремонта

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Предложение по строительству нового здания школы № 3 села Черниговка будет внесено в федеральную программу по строительству объектов образования.

В бюджет Приморского края на 2019 год внесли средства на разработку проектно-сметной документации — 10 миллионов рублей. Об этом заявил врио губернатора Олег Кожемяко на встрече с жителями Черниговского района в воскресенье, 11 ноября.

Олег Кожемяко побывал в школе. Это здание 1957 года изначально строилось как госпиталь и все это время в нем не было капремонта. Сегодня в учреждении учатся 317 ребят в две смены. Еще 200 детей ездят учиться в другие школы дальше от дома — не хватает мест.

Учителя и директор образования Надежда Кочурова озвучили предложение построить на месте старой школы новую — на 600 учеников с современным спортзалом, актовым залом. Олег Кожемяко предложение поддержал.

«Будем вводить эту школу в список объектов для участия в федеральной программе. Здание действительно изношенное, и капитальный ремонт здесь уже не поможет. В краевой бюджет 2019 года внесены средства на разработку проектно-сметной документации. Начнем работу сами, а федеральная программа, думаю, нас поддержит», — отметил Олег Кожемяко.

Также Олег Кожемяко отметил, что в краевой бюджет 2019 года будут заложены деньги на проектно-сметную документацию по реконструкции кровли гимназии села Черниговка, кровли школы в селе Монастырище. Заложат средства и на разработку ПСД для спортзала детско-юношеской спортивной школы села Сибирцево.