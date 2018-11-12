2018-11-12T02:12:00+03:00
Общество

Запрет на вырубку липы придёт в Приморье до конца года

Между специалистами велись споры — запретить рубить липу на всей территории края, либо ограничиться запретом на вырубку только в зонах активного пчеловодства
Игорь СОРОКИН
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Приморский край уже направил в Минприроды документы с предложением полностью запретить вырубку липы в крае.

По этому обращению есть ряд поручений и ожидается, что меры будут введены до конца года. Об этом заявил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с жителями Черниговского района.

Кожемяко подчеркнул, что Черниговский район всегда славился пасеками: этим хозяйством здесь занимаются многие.

«Помню это с детства, я же здесь родился. Мы с отцом занимались пасеками. По моему поручению администрация уже направила в Минприроды документы с предложением запретить вырубку липы в Приморье. Есть поручение вице-премьера Алексея Гордеева. Думаю, в конце ноября или начале декабря выйдет постановление правительства о запрете вырубки липы. Этот медонос дает возможность людям зарабатывать, видеть перспективу», — отметил врио губернатора.

Напомним, ранее Олег Кожемяко поручил профильным департаментам краевой администрации разработать проект закона о запрете вырубки липы.

«Липа может кормить семью на протяжении всей жизни. Нельзя вырубать ее в угоду интересам двух-трех компаний-лесозаготовителей», — заявил он.

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