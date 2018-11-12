Глава Минздрава: национальный онкоцентр во Владивостоке помогут строить японцы

СЕГОДНЯ 02:23 2018-11-12T02:23:58+03:00

Вероника Скворцова не стала упоминать название японской компании, с которой уже достигнута такая договорённость

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Создание во Владивостоке центра протонной терапии онкозаболеваний произойдет с участием японской компании, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Этот центр будет строиться на основе государственно-частного партнерства. Будет участвовать Ростех и одна из японских компаний, имеющих опыт в создании центров ядерной медицины», — сказала глава Минздрава.

Как уже писала «Комсомольская правда» — Владивосток, Скворцова встретилась с профессорами и студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета. Также был дан старт очередному, уже десятому, «десанту» волонтёров-медиков, которые отправились в районные больницы.

«Сегодня мы напутствовали очередной десант. Это и преподаватели, и студенты Тихоокеанского медицинского госуниверситета. Они пойдут в школы и будут общаться с ребятами по формированию здорового образа жизни, о питании. Это помощь в центральные районные больницы», — сказала Скворцова.