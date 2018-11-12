2018-11-12T03:18:22+03:00
Происшествия

Приморцев вновь призывают: «Сообщи, где торгуют смертью»

По каждому сообщению сотрудники органов внутренних дел немедленно принимают меры
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - УМВД по Приморьюфото - УМВД по Приморью
Изменить размер текста:

В Приморье стартовал второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятие продлится до 23 ноября.

Антинаркотическая акция проводится органами местного самоуправления, наркологами, краевой администрацией и Управлением по контролю за оборотом наркотиков.

Главной целью акции является информирование по профилактике наркозависимости, лечение и реабилитация больных наркоманией, а также сокращение уровня наркопреступности и оздоровление криминогенной обстановки на территории Приморья. Жители края в рамках акции информируют полицейских о точках сбыта наркотиков.

Сообщить о местонахождении наркопритонов, точках сбыта наркотиков и других наркопреступлениях можно в УМВД по Приморскому краю по телефону 8 (423) 249-04-91 (круглосуточно), а также по телефонам дежурных частей территориальных органов внутренних дел.

Консультации по вопросам выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией оказывает ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» по телефону 8(423)238-64-64 (круглосуточно).

Вопросы и предложения по совершенствованию правоохранительной и профилактической работы принимаются в Департаменте по координации правоохранительной деятельности Администрации Приморского края по телефону 8(423)220-94-14 (ежедневно с 9 до 18 часов, в пятницу — с 9 до 17 часов).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пограничники Приморья выпустили в море более 700 кило изъятого трепанга
Очередной тигр вышел к людям в Приморье
Электрички Владивостока переходят на зимнюю работу
Глава Минздрава: национальный онкоцентр во Владивостоке помогут строить японцы
Запрет на вырубку липы придёт в Приморье до конца года
Глава Приморья распорядился построить новую школу вместо негодной
Сегодня во Владивостоке прохладно, но без дождя
В Приморье появилась ещё одна претендентка в губернаторы
Стая собак напала на женщину с ребёнком в Приморье
Приморец угодит за решётку из-за кражи оставленной в такси сумки
В приморском селе возродят дневной стационар
Три автомобиля улетело в кювет на приморской трассе
В Приморье ускорили строительство моста в Смоляниново
Во Владивостоке наркоман напал на мужчину без какой-либо мотивации
Приморец попал в аварию, уходя от погони ДПС во Владивостоке
Владивостокцы с середины следующей недели останутся без холодной воды
Сегодня в Приморье сохраняется тёплая погода
Павших в бою с негодяями и подонками полицейских помянули во Владивостоке
Глава Приморья и глава Минздрава пообещали молодым медикам и работу, и зарплату
Известную в Приморье сеть зоомагов поймали на обмане покупателей
Инспекторы ДПС выручили попавшую в беду жительницу Приморья
Власти Владивостока проверяют, чем и как кормят детей в садиках
«Социальный автобус» вновь помог бродягам Владивостока
«Дальневосточный экспресс» с приморским вагоном поехал по Москве
Третий побратим в Южной Корее появился у Владивостока