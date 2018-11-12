Электрички Владивостока переходят на зимнюю работу

СЕГОДНЯ 03:53 2018-11-12T03:53:47+03:00

Пассажирам рекомендуется быть внимательными при планировании поездок

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 12 ноября, пригородный электротранспорт Владивостока переходит на зимнее расписание движения.

Пассажирам рекомендуется быть внимательными при планировании поездок. Количество вагонов на маршрутах составит от 4 до 8.

Обо всех изменениях в графике движения можно узнавать на официальном сайте ОАО «Экспресс Приморья».

Напомним, что с 9 ноября три пригородных экспресса, которые курсируют из Владивостока в аэропорт Кневичи, теперь совершают остановку на станции Чайка.