Электрички Владивостока переходят на зимнюю работу
Пассажирам рекомендуется быть внимательными при планировании поездок
фото из архива автора
Изменить размер текста:
Сегодня, 12 ноября, пригородный электротранспорт Владивостока переходит на зимнее расписание движения.
Пассажирам рекомендуется быть внимательными при планировании поездок. Количество вагонов на маршрутах составит от 4 до 8.
Обо всех изменениях в графике движения можно узнавать на официальном сайте ОАО «Экспресс Приморья».
Напомним, что с 9 ноября три пригородных экспресса, которые курсируют из Владивостока в аэропорт Кневичи, теперь совершают остановку на станции Чайка.