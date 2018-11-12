Пограничники Приморья выпустили в море более 700 кило изъятого трепанга
Более 700 килограммов живого трепанга изъяли пограничники в одном из районов Владивостока.
По предварительной оценке, рыночная стоимость партии около 6 миллионов рублей.
Как рассказали в погрануправлении ФСБ по Приморью, масштабное производство по переработке трепанга наладили в складе на окраине города. В одном из помещений трепанг варили, в другом сушили, в следующем жили и готовили себе еду гастарбайтеры.
Всего пограничники насчитали свыше 13,5 тысяч особей живого трепанга и более 4,5 тысяч — сушеного.
Живой трепанг пограничники выпустили в море, тем самым предотвратив ущерб на сумму более миллиона рублей.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море).
Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение.