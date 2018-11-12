2018-11-12T04:23:29+03:00
Происшествия

Пограничники Приморья выпустили в море более 700 кило изъятого трепанга

Живой трепанг пограничники выпустили в море, тем самым предотвратив ущерб на сумму более миллиона рублей
Игорь СОРОКИН
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фото - УМВД по Приморьюфото - УМВД по Приморью
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Более 700 килограммов живого трепанга изъяли пограничники в одном из районов Владивостока.

По предварительной оценке, рыночная стоимость партии около 6 миллионов рублей.

Как рассказали в погрануправлении ФСБ по Приморью, масштабное производство по переработке трепанга наладили в складе на окраине города. В одном из помещений трепанг варили, в другом сушили, в следующем жили и готовили себе еду гастарбайтеры.

Всего пограничники насчитали свыше 13,5 тысяч особей живого трепанга и более 4,5 тысяч — сушеного.

Живой трепанг пограничники выпустили в море, тем самым предотвратив ущерб на сумму более миллиона рублей.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море).

Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение.

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