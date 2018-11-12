Во Владивостоке сгорел многострадальный аварийный барак

СЕГОДНЯ 05:52 2018-11-12T05:58:56+03:00

Этот пожар стал самым серьезным за все время

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Этой ночью во Владивостоке произошел сильный пожар. На улице 60 лет ВЛКСМ сгорел двухэтажный барак. Аварийное строение полыхает уже не в первый раз.

Пламя вспыхнуло в бараке под конец воскресенья. На пульт пожарной охраны вызов поступил 23 часа. Первые расчеты оказались на месте уже через 7 минут. К этому времени огонь охватил большую часть строения. Само здание было деревянным, ветер к ночи усилился – так что неудивительно, что за очень короткий срок пламя распространилось на 400 квадратных метров.

Первым дело пожарные спасли из здания двух человек: их спустили по трёхколенной лестнице. Медицинская помощь людям не понадобилась.

Локализовать пламя удалось уже в 23:21, а полностью потушить бушующее пламя смогли только в 2 часа ночи.

Горело ярко. Фото: dpscontrol_125rus

Как отмечают горожане, это уже не первый пожар, который произошел в этом здании. Сам барак давно признан аварийным, и его уже расселили. Там практически никто не живет. Вероятно, именно поэтому дом стал пристанищем разных маргинальных личностей. Последствия их отдыха нередко бывают катастрофическими. Так что возгорания происходят в этом здании с завидной регулярностью. Но нынешний пожар оказался самым серьезным.

Как сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС, в тушении пожара принимало участие 18 человек личного состава и 6 единиц техники.