2018-11-12T07:12:16+03:00
Политика

Дмитрий Медведев посетит Приморский край

После этого председатель правительства отправится в Новую Гвинею
Пётр КАМУШКИН
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Визит Медведева, скорее всего, состоится в конце недели. Фото: GLOBAL LOOK PRESSВизит Медведева, скорее всего, состоится в конце недели. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель российского правительства Дмитрий Медведев посетит Приморье с рабочим визитом. Вероятнее всего, это произойдет на этой неделе, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на «Вести: Приморье».

По данным информированного источника, визит может произойти в конце недели – перед поездкой на саммит АТЭС, который пройдет 15-17 ноября в Папуа-Новой Гвинее. У премьер-министра как раз будет время поинтересоваться делами в Приморском крае.

Программа визита Дмитрия Медведева пока также неизвестна. Возможно, она будет связана с политической повесткой – на регион стремительно надвигаются губернаторские выборы. Учитывая, что кандидатов на этот пост набралось уже более двух десятков, политическая борьба будет жаркой. Так что интерес Кремля к краю вполне объясним.

Также не исключено, что председатель правительства захочет оценить первые итоги Восточного экономического форума. Участники четвертого ВЭФ, который состоялся в сентябре, подписали соглашений на рекордную сумму – и некоторые из них уже начали претворять в жизнь.

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