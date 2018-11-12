Губернаторскую ёлку в Приморье отметят в обновлённом цирке Владивостока

СЕГОДНЯ 08:00 2018-11-12T08:08:19+03:00

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В этом году в Приморье празднование губернаторской ёлки второй год подряд проведут в цирке Владивостока. Воспитанники краевых социальных учреждений края, талантливые и одарённые ребята встретят празднование Нового года с цирковой программой «Звёздный круиз».

В отреставрированном здании Владивостокского цирка в декабре молодые приморцы встретят один из главных праздников в году. Как передаёт пресс-служба краевой администрации со ссылкой на слова замглавы Приморья Константина Межонова, уже началась подготовка к этому событию. Однако пока ещё не определена точная дата мероприятия. На представление приглашено больше двух тысяч маленьких жителей края.

По сценарию праздник начнётся уже в холле цирка. Здесь рядом с ёлкой ребят встретит Дед Мороз, Снегурочка вместе со сказочными персонажами. В праздничной программе они развеселят детвору и подготовят просмотру новой цирковой программы «Звёздный круиз». В ярком шоу заняты известные артисты и молодые талантливые исполнители – недавние выпускники Государственного училища циркового и эстрадного искусства. Каждый артист в шоу имеет в своей биографии необычную личную историю, связанную с цирковой жизнью.

По окончанию шоу всем детям раздадут новогодние подарки.

Как отмечается, всего в этом году сладкие сюрпризы получат больше 195 тысяч молодых приморцев. Подаркам порадуются ребята с 3 до 7 лет, учащиеся с 1 по 4 классы школ, воспитанники краевых и государственных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья. Достанутся сладости в праздничных коробках и ребятам в возрасте с 3 до 18 лет, которые находятся в учреждениях социального обслуживания семей и здравоохранения Приморья. Получить их можно в муниципалитетах по месту жительства.