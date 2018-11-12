Приморец едва не погиб от руки пьяного берсерка

СЕГОДНЯ 08:21 2018-11-12T08:21:50+03:00

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Эта ночь едва не стала последней для одного из жителей Уссурийска. Конфликт с соседом чуть не закончился поножовщиной – но, к счастью, в дело вмешались сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел минувшим вечером. Вызов поступил от жителя одного из частных домов. На территорию его дома ворвался пьяный агрессивный сосед. У мужчин, судя по всему, был какой-то конфликт – выпивоха пребывал в состоянии берсерка, угрожая зарезать оппонента. Что вызвало такую бешеную ярость, неизвестно.

Росгвардейцы, оперативно прибывшие на место происшествия, задержали опасного дебошира. Как сообщили в пресс-службе ведомства, при видя наряда пьяница начал орать матом и размахивать ножом. Он не выполнял требования стражей порядка. Так что сотрудникам ведомства пришлось «упаковать» буйного уссурийца.

Стоит отметить, что пьяные агрессивные приморцы нередко становятся героями криминальной хроники. Одна из самых громких историй произошла во Владивостоке пару лет назад. Там пьяный посетитель сауны устроил настоящий дебош. Когда на место прибыли полицейские, он схватился за огнестрельное оружие. Закончилось все предсказуемо: хулигана застрелили. Убитый оказался рецидивистом. Еще в 2010 году он подозревался в грабеже в составе группы лиц. Кроме того, он уже отбыл наказание за разбойное нападение, уничтожение чужого имущества и побои, ставшие причиной гибели человека.