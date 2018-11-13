Сильные ветра разгуляются сегодня над Приморьем
Сегодня, 13 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления, сообщает Примпогода. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -4...+9°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха в утренние часы до -2°C, днем +3...+5°C.
В Уссурийске переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха, в утренние часы около 0°C, днем +4...+6°C.
В Находке переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха, в утренние часы около 0°C, днем +5..+7°C.