Во Владивостоке скончалась ветеран Великой Отечественной и почётный житель города Анна Мостовая

СЕГОДНЯ 02:23 2018-11-13T02:23:27+03:00

Смерть пришла к ней на 94-м году жизни

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Во Владивостоке скончалась почётный гражданин города и ветеран Великой Отечественной войны Анна Мостовая. Смерт пришла к ней на 94-м году жизни, 11 ноября.

В 1941 году Анна Карповна получила диплом ветеринарного фельдшера от сельскохозяйственного техникума и начала трудиться в колхозе «Большевик» Черниговского района. До 1946 года она работала путевым рабочим на 7-й дистанции пути Дальневосточной железной дороги, а потом переехала в Якутскую АССР со своей семьёй. Во Владивосток будущий герой труда перебралась в 1950 - здесь её ждала должность отделочницы на деревообрабатывающем комбинате. Анна Мостовая начинала ученицей и выросла до бригадира располировщиков отделочного цеха. Только в 1975 году её перевели на работу инструктором производственного обучения из-за проблем со здоровьем. Эту должность она занимала до самой пенсии.

На производстве Анну Карповну избирали в состав профсоюзного и партийного комитетов фабрики, а также депутатом Первореченского районного, Владивостокского городского и Приморского краевого советов народных депутатов. Она была членом президиума краевого совета профсоюзов и председателем совета наставников фабрики. В женском совете города почётная жительница отработала 22 года.

За высокие показатели в производстве и самоотверженный труд Анна Карповна удостоили звания Героя Социалистического Труда. За многолетний добросовестный труд также была награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

Прощание с Анной Мостовой состоится в четверг, 15 ноября, в 12 часов по адресу: улица Русская, 59/4. Администрация города, Совет Почётных граждан, Совет ветеранов приморской столицы и редакция «Комсомолки» выражают глубокие соболезнования родным и близким Анны Карповны.