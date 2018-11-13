За религиозный экстремизм накажут жителя Приморья

СЕГОДНЯ 03:12 2018-11-13T03:12:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Спасске-Дальнем возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Как сообщает СК по Приморью, он стал главой «Свидетелей Иеговы». Между тем, деятельность этой «церкви» считается запрещённой в России с 2007 года. Преступление выявило Пограничное управление ФСБ по Приморью.

По версии следствия , подозреваемый создал в городе религиозную организацию, которую Верховный Суд РФ постановил ликвидировать из-за осуществления экстремистской деятельности.

Таким образом, мужчину теперь подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

В рамках расследования уже прошли обыски, изъята экстремистская литература, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается