Минприроды запретило продавать приморских белух за границу

СЕГОДНЯ 05:02 2018-11-13T05:02:35+03:00

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Минприроды запретило вывозить за границу 25 белух, которых готовили на экспорт в Приморье.

- Минприроды России информирует об отказе в выдаче документов на экспорт белух из Приморского края. 25 заявлений на сертификаты СИТЕС поступили в надзорную структуру Минприроды России на экспорт 25 особей белух, — говорится в сообщении.

«Комсомолка» напоминает, ранее мы сообщали, что в Ливадии переполошились зоозащитники, увидев что краснокнижных животных грузят в контейнеры. По их словам, в «китовой тюрьме» в бухте Средняя незаконно содержат 15 детенышей белухи. Более того, есть подозрения, что их готовятся отправить в Китай. Позднее сообщениями «Экологической вахты Сахалина» и СМИ заинтересовалась природоохранная прокуратура. И хотя из сопроводительных материалов следует, что разрешение Росрыболовства на добычу морских животных дало в учебных и культурно-просветительских целях, проверка всё же началась. Сейчас, по данным надзорного ведомства, в вольерах «китовой тюрьмы» находятся 11 косаток и несколько десятков белух. Законностью их выловы и соблюдением условий содержания в неволе занимается Следствие по Приморскому краю.