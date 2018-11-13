Имя Ильи Лагутенко больше «не грозит» аэропорту Кневичи

СЕГОДНЯ 06:26 2018-11-13T06:26:58+03:00

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На имена генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьёва-Амурского и адмирала Геннадия Невельского претендуют по три аэропорта сразу, сообщает «КП» со ссылкой на «Вести. Приморье».

После обнародования списка для финального голосования на сайте «Великие имена» стало известно, что жители Благовещенска, Владивостока и Хабаровска отдали свои голоса за Муравьёва-Амурского. За Невельского же борятся Южно-Сахалинск, Владивосток и Хабаровск.

В оргкомитете акции подчеркнули, что одного и того же имени у аэропортов не будет. Имя «финалиста» достанется тому аэропорту, который наберёт больший процент голосов. То есть, если во Владивостоке за Муравьева-Амурского процент голосов будет выше, чем в Хабаровске и Благовещенске, то имя генерал-губернатора «отойдет» именно аэропорту Кневичи (Владивосток).

«Комсомолка» напоминает, что с 12 по 30 ноября каждый житель России может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Голосование проводится одновременно несколькими способами: на сайте ВеликиеИмена.рф, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», с помощью телефона «горячей линии» 8-800-707-93-17, методом анкетирования. Сводная статистика голосования будет отражаться на главной странице сайта с ежедневным обновлением в 12 часов дня. Победители конкурса будут объявлены 5 декабря.

Проголосовать за новое имя аэропорта Владивосток можно - ЗДЕСЬ