Пять автомобилей открыли «ледовый сезон» в спальном районе Владивостока
Из-за заледеневшего спуска столкнулись пять иномарок
Фото: Экипажи-ДПС
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На улице Сафонова из-за замёрзшей воды на спуске столкнулось пять автомобилей. По информации из инстаграм-пабликов, авария случилась в районе дома №6.
Как утверждают очевидцы, в этом месте подтекают трубы, а ночью вода замерзает, превращая горку в каток. Изначально на льду занесло Toyota Axio занесло, а на неё уже скатились Prado, Honda CR-V, Wish и Mazda. Сейчас проезд в спальный район перекрыт.
Фото: Экипажи-ДПС