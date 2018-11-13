Опасные рыбьи головы не прошли ветконтроль в Приморье

СЕГОДНЯ 07:08 2018-11-13T07:08:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Кишечную палочку нашли специалисты Россельхознадзора в крупной партии белокорого палтуса. В девятистах килограммах рыбных голов также был превышен общий уровень бактериальной обсеменённости.

Возможная причина случившегося – несоблюдение температурного режима при перевозке. По словам экспертов, после разморозки такой продукции бактерии кишечной палочки начинают активно развиваться. Чтобы обезопасить себя от пищевого отравления, нужно подвергнуть палтус тщательной термической обработке.

«КП», напоминает, чтобы обезопасить себя и своих близких от пищевого отравления, необходимо приобретать продукты у проверенных продавцов, которые могут предъявить ветеринарные документы.

Информация о нарушениях уже поступила в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора.