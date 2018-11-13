Природоохранная деятельность АО «Восточный Порт» получила высокую оценку эффективности

СЕГОДНЯ 08:20 2018-11-13T08:23:05+03:00

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Крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», успешно прошел проверку эффективности собственного плана мероприятий по переходу на закрытые технологии перевалки угля.

Проверочные мероприятия проводила специализированная независимая организация, соответствующая требованиям законодательства РФ в сфере экологического проектирования — ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ». Специалисты оценивали эффективность принимаемых мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду при перевалке угля — комплексную работу специализированного погрузочно-разгрузочного оборудования, систем орошения и пылеподавления на высокотехнологичном угольном терминале, а также мероприятий, запланированных в рамках собственной комплексной экологической программы портового холдинга.

Оценка проводилась, в том числе, методом построения компьютерной модели производственных площадок с учетом движения воздушных масс и рельефа местности.

- По результатам проведенной оценки применение действующих и запланированных мер позволит достигнуть практически 100%-го суммарного показателя пылеподавления, что подтверждает эффективность природоохранной деятельности АО «Восточный Порт», — подчеркивает директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Алексей Калачев.

Результаты проверки переданы в Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора и будут использованы при проведении государственной экологической экспертизы комплексной экологической программы ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» по переходу на закрытые технологии перевалки угля. Программа предусматривает модернизацию и установку дополнительного высокотехнологического оборудования по пылеулавливанию и пылеподавлению, в том числе, строительство ветропылезащитных ограждений высотой более 20 метров. Объем инвестиций портового холдинга в рамках реализации программы составит более 1,4 млрд рублей.

Терминал АО «Восточный Порт» применяет специализированные передовые технологии перевалки угля с момента основания. В феврале 2018 года АО «Восточный Порт» стал первым угольным портом Дальнего Востока, получившим сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента».

На угольном терминале работают: закрытый комплекс вагоноопрокидывателей, установки для очистки воздуха и циклонная система аспирации, система орошения угольных складов, собственные водоочистные сооружения. Аналогичные меры по защите окружающей среды будут действовать и на строящейся Третьей очереди терминала.