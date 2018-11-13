2018-11-13T08:56:09+03:00
Общество

В Находке грузовик с катером «на борту» снёс светофор и обрушил провода

Видеозапись происшествия мгновенно стала популярной
Софья КУЧИНА
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Фото: https://fishleader.ru/katalog-katerovФото: https://fishleader.ru/katalog-katerov
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Прямо сейчас по сети гуляет видео необычной аварии, случившейся в Находке. Грузовик с катером «на борту», проезжая перекрёсток, задел провода и повалил несколько столбов, на одном из которых висел светофор. Водитель, будто бы ничего не заметив, продолжил свой путь в выбранном направлении. К счастью, никто не пострадал.

Светофор, к слову, в этот момент запрещал движение машинам справа от грузовика. В одном из автомобилей, остановившихся на красный, был установлен видеорегистратор. Запись с него и облетела сегодня все соцсети Приморья. Обстоятельства происшествия уточняются.

Катер снёс светофор.

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