2018-11-13T10:09:04+03:00
Общество

В Приморье женщину осудят за продажу «поллитры»

Жительница Спасска-Дальнего приторговывала нелегальным алкоголем
Софья КУЧИНА
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Фото:http://www.news.ykt.ru/Фото:http://www.news.ykt.ru/
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Прокурор Спасска-Дальнего утвердил обвинение по уголовному делу для местной жительницы, которая неоднократно попадалась на незаконной торговле алкоголем.

В первый раз продавец попалась в марте прошлого года. Однако уже в июле 2018 вновь взялась за старое: продала поллитра спиртосодержащей продукции земляку. Если на первый раз женщина отделалась «административкой» и тридцатитысячным штрафом, то теперь её ждёт дело посерьёзней.

Уголовное дело уже направлено в суд на рассмотрение. Согласно 171 статье УК РФ реализация «зелёного змия» влечёт за собой штраф от 50 до 80 тысяч или исправительные работы на срок до года.

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