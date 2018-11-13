2018-11-13T11:02:37+03:00
Общество

18, 4 миллиарда рублей безвозмездно поступят в бюджет Приморья в 2019 году

Комитет по бюджетно-налоговой политике рассмотрел в первом чтении проект бюджета на 2019 год
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.nalog.ru/Фото: https://www.nalog.ru/
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Комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам краевого Заксобрания одобрил в первом чтении проект бюджета Приморья на 2019 год и плановый период 2010 и 2021 годов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По словам директора краевого департамента финансов Натальи Снитко, в 2019 году планируется увеличить собственные доходы Приморья на 7,3 миллиарда рублей. Положительная динамика, отмечает чиновница, позволит исполнять социальные обязательства в полном объёме.

Безвозмездные поступления в 2019 году определены в сумме 18,4 миллиарда рублей, в том числе дотаций - 4,8 миллиарда. Доходы краевого бюджета составят 101,4 миллиарда рублей, а расходы – 104,6 миллиарда. Что касается последних – в них запалнированы социальные выплаты, индексация на 4,7% ряда мер соцподдержки (ежемесячного пособия на ребенка, регионального материнского капитала и других), увеличение зарплат работников бюджетной сферы по Указам Президента и рост зарплат бюджетников, относящихся к неуказным категориям. Три основных направления, которые учтены в проекте бюджета: расходы на здравоохранение, образование и комфортную среду.

Уже завтра на заседании Законодательного Собрания депутаты рассмотрят проект в первом чтении. К декабрю в него внесут дополнительные соцрасходы: меры поддержки работников здравоохранения, педагогов, расходы на питание учащихся школ и другие обязательства.

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