Госавтоинспекция сегодня работает по другому графику

СЕГОДНЯ 01:59 2018-11-14T02:00:12+03:00

Зарегистрировать свои авто люди могут в следующих отделениях

Изменить размер текста: A A

Госавтоинспекция сообщает приморцам: сегодня, 14 ноября в отделениях № 2-5 МОРАС ГИБДД УМВД России неприёмный день.

Зарегистрировать свои авто граждане могут в отделениях МОРАС в следующих муниципалитетах:

Отделение №2 (дислокация г. Уссурийск) действует 1 пунктрегистрации автомототранспортных средств:

- г. Уссурийск, ул. Тургенева,152.

Отделение №3 (дислокация г. Находка) действуют 3 пункта регистрации автомототранспортных средств:

- г. Находка, ул. Пограничная, 100;

- г. Партизанск, ул. Ленинская, 27а;

- г. Большой Камень, ул. Андреевская, 4.

Отделение №4 (дислокация г. Арсеньев) действуют 3 пункта регистрации автомототранспортных средств:

- г. Арсеньев, ул. Заводская, 5;

- г. Дальнегорск, ул. 50 лет Октября, 103;

- п. Кавалерово (выездной пункт), ул. Краснознаменная, 3.

Отделение №5 (дислокация г. Спасск-Дальний) действуют 3 пунктарегистрации автомототранспортных средств:

- г. Спасск-Дальний, ул. Кустовиновская, 18.

- г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская,60.

- г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 35в.