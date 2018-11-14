Госавтоинспекция сегодня работает по другому графику
Госавтоинспекция сообщает приморцам: сегодня, 14 ноября в отделениях № 2-5 МОРАС ГИБДД УМВД России неприёмный день.
Зарегистрировать свои авто граждане могут в отделениях МОРАС в следующих муниципалитетах:
Отделение №2 (дислокация г. Уссурийск) действует 1 пунктрегистрации автомототранспортных средств:
- г. Уссурийск, ул. Тургенева,152.
Отделение №3 (дислокация г. Находка) действуют 3 пункта регистрации автомототранспортных средств:
- г. Находка, ул. Пограничная, 100;
- г. Партизанск, ул. Ленинская, 27а;
- г. Большой Камень, ул. Андреевская, 4.
Отделение №4 (дислокация г. Арсеньев) действуют 3 пункта регистрации автомототранспортных средств:
- г. Арсеньев, ул. Заводская, 5;
- г. Дальнегорск, ул. 50 лет Октября, 103;
- п. Кавалерово (выездной пункт), ул. Краснознаменная, 3.
Отделение №5 (дислокация г. Спасск-Дальний) действуют 3 пунктарегистрации автомототранспортных средств:
- г. Спасск-Дальний, ул. Кустовиновская, 18.
- г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская,60.
- г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 35в.