Почта России во Владивостоке открыла единый кадровый центр

СЕГОДНЯ 02:36 2018-11-14T02:36:40+03:00

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Пройти собеседование и все этапы трудоустройства в различные подразделения предприятия теперь можно в одном месте – в Едином кадровом центре Почты России. - Создание Единого кадрового центра позволило объединить имеющиеся ресурсы, чтобы соискатели работы смогли получить наиболее полное представление о вакансиях и карьерных возможностях, выбрав работодателем Почту России, – отметила заместитель директора по управлению персоналом Приморского филиала Почты России Наталья Вахнина. – С управленческой точки зрения, кадровый центр будет способствовать повышению качества обслуживания клиентов, позволит привлечь на работу в почтовые отделения молодых и перспективных сотрудников. Основными задачами Единого кадрового центра являются подбор и мотивация персонала, трудоустройство, повышение профессиональной квалификации работников, оценка эффективности взаимодействия с учебными заведениями, а также реализация различных социальных программ Почты России. Среди социальных программ Почты России страхование работников и их детей, компенсация частичной стоимости детского летнего отдыха, негосударственное пенсионное обеспечение. С целью предупреждения профессиональных заболеваний при поступлении на работу и в течение трудовой деятельности на предприятии проводятся медицинские осмотры. Программа добровольного медицинского страхования предоставляет сотрудникам доступ к спектру медицинских услуг. Ежегодно летом школьники получают свой первый опыт работы, студенты проходят производственную практику в области информационных технологий, управления транспортом, бухгалтерского учета. Уточнить наличие вакансий можно в рабочие дни по телефонам: 8 924 004 0604 и 8 924 004 0504. Единый кадровый центр занимается подбором персонала в почтовые отделения Владивостока, магистрально-сортировочный цех, автобазу, а также в управление Приморского филиала Почты России, и расположен по адресу: Владивосток ул. Верхнепортовая, д. 2, 2 этаж. Часы работы: понедельник – четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 15:45, суббота и воскресенье – выходные.