Систему ливневой канализации Владивостока отремонтируют в следующем году

СЕГОДНЯ 02:47 2018-11-14T02:47:03+03:00

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Около 60 % сетей ливневой канализации во Владивостоке требуют реконструкции и дорогостоящего ремонта, сообщает пресс-служба администрации города. В планах у мэрии отремонтировать в 2019 году более 10 улиц. Документацию на ремонт системы водоотведения уже разрабатывают. В нём предусмотрена замена ливневых коллекторов, устройство новых дождеприёмных камер и смотровых колодцев. Также специалисты подсчитывают сметную стоимость работ.

В следующем году повезёт улицам Аллилуева, Фонтанной, Стрелковой, Нестерова, Борисенко, Мордовцева, Овчинникова, проспекте Красного Знамени, Некрасовской и другим

На Адмирала Кузнецова, например, планируется исключить попадание ливневых вод на проезжую часть и придомовые территории. Для этого на участках, примыкающих к основной дороге, проведут ряд мероприятий. Уже в этом году здесь изменили продольные и поперечные уклоны

«Комсомолка» напоминает, в этом году во Владивостоке отремонтировали участки городской системы ливневой канализации на улицах Космонавтов, Калинина, 146, от Уткинской, 8 до Алеутской, 52 с ликвидацией подключения в сеть ливневой канализации хозяйственно-бытовой, на проспекте Красного Знамени, 78, Верхнепортовой, 2, Снеговой, 113б, Корабельной Набережной, 1а, Пионерской, 1, Карякинской, 33, Таёжной, 4-6, Башидзе, 12-14, Семёновской, 15, Посадской, 20, Постышева, 7, Чапаева и по другим адресам.