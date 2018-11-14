В Приморье при столкновении двух авто погиб пассажир грузовика

СЕГОДНЯ 03:03 2018-11-14T03:13:47+03:00

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Жуткая авария произошла в Приморье, в районе села Баневурово. Водитель внедорожнка, не справившись с управленим, выехал на «встречку» и врезался в грузовик. От удара тот улетел в кювет. Оба автомобиля получили сильные повреждения.

комментарии к фотографиям аварии в соцсетях

Удивительно, но всё произошл на практически ровной дороге. Возможно, причина в том, что с наступлением холодов проезжая часть стала более скользкой.

Если верить сообщениям комментаторов видео и фото аварии в соцсетях, то водитель Toyota Surf был пьян, он не пострадал. Пассажир грузовика погиб.

Фото: mark2_che

Сейчас устанавливаются подробности ДТП. «Комсомолка» напоминает своим читателям о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю.